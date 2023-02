Programa 'Mãe Cotiana' tem inscrições abertas; veja como participar

Inscrições serão aceitas até o preenchimento das vagas disponibilizadas para a próxima edição

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

Estão abertas as inscrições para mais uma edição do projeto ‘Mãe Cotiana’. Para participar, é preciso se inscrever pelo Cras e Creas On-line, no Whatsapp (11) 96300-7500.





O projeto garante atendimento prioritário para as gestantes na atenção básica, além de transporte gratuito para realização de exames médicos na rede municipal até o bebê completar um ano e, ao final da gestação, as participantes recebem um kit de enxoval do bebê completo.





Podem se inscrever moradoras de Cotia que estejam no período gestacional entre a 14ª e a 35ª semana, é preciso residir na cidade há pelo menos um ano, ter caderneta de gestante, fazer pré-natal na rede municipal de saúde, ter inscrição no Cadastro Único e Número de Inscrição Social (NIS) e renda familiar de até três salários mínimos.





As inscrições serão aceitas até o preenchimento das vagas disponibilizadas para a próxima edição. Basta enviar um ‘olá’ para o Cras e Creas On-line, ao receber as opções, responder com o número ‘9’ (Fundo Social), responder novamente com o número ‘2’ (Mãe Cotiana) e seguir as orientações que serão enviadas.