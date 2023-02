Covid-19: vacina bivalente começa a ser aplicada em Cotia a partir desta terça (28)

Veja os grupos prioritários que já podem ser vacinados

Tomaz Silva / Agência Brasil

A partir desta terça-feira (28/02), a Secretaria de Saúde de Cotia inicia a aplicação da vacina de reforço com a dose bivalente contra a Covid-19 em idosos com idade a partir de 70 anos.





O imunizante será utilizado em pessoas do grupo prioritário que já receberam pelo menos duas doses da vacina monovalente. Além disso, o reforço poderá ser aplicado somente naqueles que receberem a última dose há mais de 4 meses.





Pessoas que vivem em Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) 70+, além de adolescentes com idade a partir de 12 anos em Residências Inclusivas (RIs), indígenas, imumossuprimidos e quilombolas (12+) também poderão receber o reforço bivalente contra a Covid-19. Os trabalhadores de ILPIs e RIs também serão vacinados.





A vacina bivalente estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. No caso dos moradores de ILPIs, equipes da Secretaria de Saúde programarão a ida aos locais para imunizar os moradores. Todos precisarão apresentar o comprovante físico ou digital das doses anteriores contra a doença. A dose bivalente protege contra a variante ômicron e suas subvariantes: BA.1 ou BA.4-5.





Em Cotia, a vacina contra a Covid está disponível em todas as UBS, no caso dos bebês (6 meses a dois anos de idade), no entanto, a vacina é aplicada apenas nas UBS’s Caucaia, Atalaia, Assa e Portão. A Secretaria de Saúde salienta que as vacinas são aplicadas mediante a disponibilidade de doses que são enviadas pelo Governo do Estado.





FASES





Segundo estimativas do Ministério da Saúde, as pessoas elegíveis para receber a vacina bivalente totalizam 54 milhões de brasileiros. Veja abaixo quem são elas e quando poderão receber a nova dose





Fase 1: Pessoas acima de 70 anos; pacientes imunossuprimidos a partir de 12 anos; pessoas vivendo em ILPs (instituições de longa permanência) e comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas (Em Cotia, esses grupos começam a ser vacinados nesta terça);





Fase 2 (a partir de 06/03): Pessoas de 60 a 69 anos;





Fase 3 (a partir de 20/03): Gestantes e puérperas;





Fase 4 (a partir de 17/04): Profissionais da saúde;





Fase 5 (a partir de 17/04): Pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos, pessoas privadas de liberdade e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas.





O que é vacina bivalente?





As bivalentes recebem esse nome porque, diferentemente das monovalentes, que só tinham a cepa original do vírus, elas foram atualizadas para proteger também contra a variante ômicron, que predomina atualmente no mundo.





Essas novas vacinas passaram pelo mesmo processo de produção, mas, além de componentes da cepa original, também levam outros ingredientes modificados para atingir a ômicron.





Para quem não faz parte dos grupos prioritários, a Anvisa reforça que a vacina monovalente original continua sendo fundamental no combate à covid-19.