Em Cotia, moradores ficam mais uma vez sem coleta e lixos se espalham pela rua

Problema já é recorrente e moradores apenas pedem que o serviço seja realizado com frequência; veja a reportagem

Foto enviada por morador para a coluna Fala Cidadão





Por Neto Rossi e Daniel Harzer





COLUNA FALA CIDADÃO: A última vez em que a empresa Enob compareceu na rua da Paz, no Jardim Cotia, para fazer a coleta de lixo completa foi no dia 27 de janeiro, após denúncia do Cotia e Cia [VEJA AQUI]. Naquela ocasião, os moradores já estavam há mais de 20 dias sem o serviço. A última vez em que a empresacompareceu napara fazer a coleta de lixo completa foi no, após denúncia doNaquela ocasião, os moradores já estavam





Segundo os moradores, os funcionários até recolheram o lixo que estava na rua no último dia 2, mas não coletaram os que estavam nas caçambas, fazendo com que os resíduos se espalhassem pela via, como mostra a imagem acima.





"Os coletores não fazem a coleta nas vielas da comunidade, que ficam no entorno. Esses moradores depositam seu lixo nas caçambas, gerando um excesso de lixo. O acúmulo de lixo e a falta de coleta têm provocado mau cheiro, insetos (baratas e moscas), ratos e dificuldade de se locomover, pois a rua está repleta de lixo”, relatou um dos moradores da rua da Paz. “O que estamos reivindicando é que a Enob faça a coleta duas ou três vezes por semana", complementou.





MAIS UMA VEZ APÓS PRESSÃO, SERVIÇO É REALIZADO





Cotia e Cia procurou, na quarta-feira (8), a Prefeitura de Cotia e a Enob e relatou novamente o problema, mas nenhuma resposta foi enviada.





Assim que essa reportagem foi publicada, às 12h05 de hoje (9), a Enob compareceu no local para retirar os lixos das caçambas. A empresa também enviou uma nota no mesmo momento para dizer "que a coleta já estava sendo realizada". Veja as imagens abaixo: