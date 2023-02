Homem que ameaçou moradores de condomínio em Cotia é preso com documento falso

Maurício Seberino Rezende, de 34 anos, usava documento de uma pessoa já falecida; ele tem uma tatuagem nas costas com desenho semelhante ao símbolo nazista

Imagens enviadas ao Cotia e Cia

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (8), um homem, de 34 anos, por uso de documento falso. O caso ocorreu no condomínio San Filipi, no Jardim da Glória, em Cotia.





O nome verdadeiro do homem, segundo a polícia, é Maurício Seberino Rezende. No momento da abordagem, ele portava um documento com nome de uma pessoa já falecida.





Maurício foi preso e encaminhado para a Cadeia Pública de Cotia, onde aguardará julgamento.





Cotia e Cia não conseguiu contato com a defesa de Maurício. O espaço desta reportagem, portanto, está aberto para manifestações.





DENUNCIADO POR AMEAÇA





Moradores do condomínio San Filipi já haviam denunciado Maurício por ameaças. Imagens enviadas ao Cotia e Cia [VEJA ABAIXO] mostram o rapaz, que se mudou para o residencial há cerca de 15 dias, visivelmente transtornado e discutindo com moradores durante a madrugada da última terça-feira (7).









Uma imagem enviada ao Cotia e Cia mostra também que ele tem uma tatuagem nas costas, com um desenho semelhante ao símbolo nazista.

Símbolo semelhante ao do nazismo tatuado nas costas do rapaz

(LEIA A REPORTAGEM COMPLETA DO CASO AQUI) A reportagem também teve acesso a 4 boletins de ocorrência de ameaça registrados contra Maurício





Devido a esses problemas, os próprios moradores do condomínio acionaram a Polícia Civil, que foi até o local nesta quarta e encontraram Maurício em frente a sua residência. Ao ser abordado, Maurício apresentou um documento falso e foi preso.





O caso foi registrado no Distrito Policial da Granja Viana.