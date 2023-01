Moradores estão sem coleta de lixo há 20 dias em bairro de Cotia: “Situação caótica”

Empresa compareceu ao local após contato do Cotia e Cia; veja

Moradores da rua da Paz, no Jardim Cotia, não estão em paz devido à falta de coleta de lixo que já dura cerca de 20 dias. A situação, segundo os moradores, “é caótica”, pois o acúmulo de lixo, além do mau cheiro, traz problemas com bichos e insetos.





“Nossas casas estão infestadas de moscas varejeiras. É difícil a circulação de carros. Tem até ratos na rua", relatou a moradora Ana Carolina, que trouxe a denúncia ao Cotia e Cia pela coluna Fala Cidadão. , relatou a moradora, que trouxe a denúncia aopela coluna





Ana disse que já procurou através de mensagens por e-mail, a Vigilância Sanitária de Cotia e a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, mas até agora não teve resposta.





EMPRESA COMPARECEU NO LOCAL APÓS CONTATO DA REPORTAGEM





Cotia e Cia entrou em contato com a Enob, empresa responsável pela coleta de lixo na cidade. Até a publicação desta reportagem, eles não esclareceram o motivo da ausência da coleta de lixo por 20 dias na rua da Paz, mas enviaram um caminhão na manhã de hoje (27) para realizar o serviço.





Em nota enviada para a reportagem, a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana de Cotia informou que recebeu uma reclamação da munícipe, por meio da Ouvidoria do Município, referente à falta de coleta de lixo na Rua da Paz, na data de ontem (26/01). Disse também que as reclamações foram encaminhadas para a empresa coletora, que por telefone "se comprometeram a realizar a coleta ainda nesta data".