Câmara de Cotia terá vale combustível de até 200 litros por mês para cada veículo

Ao todo, são 18 cartões para o abastecimento de carros e motocicletas que compõem a frota do Legislativo; veja a reportagem

Coluna De Olho na Conta: A Câmara Municipal de Cotia, representada pelo vereador e atual presidente Marcinho Prates, contratou a empresa Link Card, com sede em Buri (SP), que fornecerá cartões (vale combustível) para o abastecimento de carros e motocicletas de uso do Legislativo em postos credenciados.





De acordo com o contrato, serão 16 vales com senhas, personalizados com a inscrição ‘Câmara Municipal de Cotia’ e com as respectivas placas dos veículos.





Segundo o documento, cada unidade terá carga mensal automática de até 200 litros de combustível a partir do 5º dia de cada mês e não acumulável de um mês para o outro, “para gastos somente com gasolina comum ou etanol hidratado combustível (álcool), para os veículos que compõe a frota própria, locados ou colocados à disposição da Edilidade”.





Se considerarmos 12 quilômetros por litro, ao total de um mês, cada veículo poderá andar, por aproximadamente, 2,4 mil km. Levando em conta os 20 dias úteis por mês, cada carro terá à disposição 120 quilômetros diariamente.





Ainda de acordo com o contrato, outros dois cartões, com as mesmas características, terão o limite de até 80 litros de combustível para o abastecimento das motocicletas.





“O Sistema Tecnológico a ser fornecido e implantado deverá constituir-se em um aplicativo de gestão de combustíveis, integrado a um sistema de cartão de pagamento magnético ou micro processado, que emita relatórios gerenciais e permita a definição de parâmetros de controle para toda a frota, por veículo e perfil do usuário”, diz o documento.





Cotia e Cia fez um levantamento e constatou que 11 postos em Cotia são credenciados com a empresa contratada.