Raposo Tavares e Castello Branco terão interdições para obras até domingo (5)

Veja o cronograma divulgado pela concessionária responsável pelas rodovias

A CCR ViaOeste informou seu cronograma de obras semanal nas rodovias Raposo Tavares e Castello Branco, que começou a ser realizado nesta segunda-feira (30) e segue até domingo (5).





Entre as ações a serem desempenhadas pelas equipes da concessionária, estão os trabalhos permanentes de recuperação de pavimento, manutenção e conservação da rodovia.





Para a execução dos serviços, a CCR informou que são necessárias interdições temporárias de faixas, podendo ocasionar lentidão ou retenção de veículos em alguns segmentos.





“A concessionária reforça aos usuários para que redobrem a atenção e respeitem a sinalização e os limites de velocidade ao passar pelos locais, uma vez que profissionais estarão nas imediações da pista para a realização dos trabalhos”, alertou.





CASTELLO BRANCO





A CCR informou que está em andamento a execução dos serviços para implantação de vias marginais da rodovia Presidente Castello Branco (SP-280) entre os km 22,5 ao km 27, em Barueri, e faixas adicionais entre os km 27 ao km 31,650, pista oeste, em Itapevi.





A concessionária reforçou também que segue em andamento a obra de duplicação e construção de dispositivo do km 49 ao 51, em Araçariguama, e a construção da ponte sobre o Rio Tietê/ Viaduto sobre a Rodovia Castelo Branco SP-280, Fuad Auada - km 15+800 (Novo Acesso a Osasco).





“Estão previstos para a rodovia Presidente Castello Branco, no sentido interior e Capital os serviços de cobertura de buracos e trincas do km 13+460 ao km 24+00. Neste trecho, ainda estão compreendidos os serviços de implantação e reparo de fibra ótica”, acrescentou.





Ao longo de toda rodovia (km 13+460 ao 79+380) acontecem ainda os serviços de manutenção de e reparo CFTV – Circuito Fechado de TV, bem como a vistoria de OAEs – Obras de Arte Especiais.





No sentido Capital, do km 13+460 ao 23+000, nas regiões de Osasco e Barueri, acontecem os serviços de limpeza de placas de solo. Já no sentido interior, será realizada a manutenção de árvores e arbustos.





RAPOSO TAVARES





A CCR também detalhou que está andamento a execução dos serviços para duplicação da rodovia Raposo Tavares (SP-270) entre o km 67+000 e o km 86+900 - entre os municípios de Mairinque e Sorocaba – SP, incluindo os Dispositivos de Acesso e Retorno nos quilômetros 69+000, 74+200, 76+900 e 80+800.





No município de São Roque – SP, ocorrem as obras Implantação de dispositivo de retorno na rodovia Raposo Tavares (SP-270) no km 54+300.





Durante toda semana, a partir do km 34+000, no sentido interior, estão previstos os serviços de manutenção e conservação em trechos específicos da rodovia como recuperação de limpeza de canteiro central, limpeza e pintura de superfícies expostas ao tráfego, dentre outros.





O trecho que vai do km 91+000 ao km 106+000, no sentido interior, contará com recuperação de revestimento vegetal.





No sentido Capital, a partir do km 115+500, em Sorocaba, ao km 34+000, em Cotia, serão executados os serviços de manutenção de reparos de buracos e selagem de trincas.