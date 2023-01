Cotia alcança a 7ª posição... de desmatamento da Mata Atlântica na Grande SP

Área desmatada no período de apenas 9 meses é equivalente a quase 10 campos de futebol





Cotia foi a sétima cidade da Grande São Paulo que mais desmatou a Mata Atlântica em 2022. Foram perdidos 10,76 hectares entre janeiro e outubro, o equivalente a quase 10 campos de futebol.





Os dados fazem parte do boletim do Sistema de Alertas de Desmatamento (SAD) Mata Atlântica divulgado nesta terça-feira (31), uma parceria entre MapBiomas, SOS Mata Atlântica e Arcplan.





O município que mais desmatou Mata Atlântica na Grande SP, no mesmo período, foi Embu das Artes, ficando em terceiro lugar se consideradas todas as cidades do estado. Foram perdidos 14,29 hectares de vegetação.





Segundo o MapBiomas, o SAD utiliza uma classificação automática de indícios de desmatamento baseado na comparação entre imagens de satélite Sentinel 2 (dez metros de resolução) e é capaz de identificar indícios de desmatamento a partir de 0,3 hectare, tornando visíveis focos não detectáveis em outros sistemas.