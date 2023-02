Após pressão popular, prefeito anuncia espaço compartilhado entre PM e GCM em Caucaia

Anúncio acontece após pressão de moradores, que temiam aumento da violência com a transferência da 4ª Cia do 33º Batalhão da PM para Vargem Grande

Foto publicada ontem (14) pelo prefeito Rogério Franco em suas redes sociais

O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), anunciou nesta terça-feira (14) que o distrito de Caucaia do Alto terá um espaço compartilhado para a Polícia Militar (PM) e a Guarda Civil Municipal (GCM).





O anúncio foi publicado nas redes sociais de Franco, após reunião com o secretário de Segurança Pública, Almir Rodrigues, com o vereador Celso Itiki, com o Tenente Coronel da Polícia Militar, capitão Henrique, e Capitão Ivan.





“O local, algo inédito na segurança da região, será usado para a acomodação dos guardas e dos policiais - e eventualmente por outros órgãos do município - e prestará atendimento ao público, aproximando esses profissionais da população”, disse o prefeito, sem dar maiores informações no momento.





PRESSÃO POPULAR









Com mais de 2,2 mil assinaturas, o documento solicitava a permanência da Companhia em Caucaia do Alto, "que há anos presta excelente serviço à comunidade, agiliza o atendimento às ocorrências no âmbito rural, traz mais tranquilidade à população e não permite que os índices de criminalidade aumentem". Com a saída da 4ª Cia da PM do distrito, os moradores temiam o aumento da violência.





PREFEITURA DIZ QUE NÃO FOI COMUNICADA PELA PM





Procurada pelo Cotia e Cia na ocasião, a Polícia Militar explicou que o motivo da transferência se deu em razão “da otimização e readequação da gestão operacional da área de Caucaia do Alto (Cotia) e Vargem Grande Paulista, bem como a anuência e o deferimento das autoridades dos poderes executivos dos municípios de Cotia e Vargem Grande Paulista”.





“A prefeitura de Vargem Grande Paulista construiu instalações adequadas para a Polícia Militar que desde 25 de agosto de 2022 foi inaugurada e transferida a sede administrativa da 4ª Companhia de Polícia Militar do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano”, diz a nota.





No entanto, a Prefeitura de Cotia, que é responsável pelo imóvel onde acomodava a 4 ª Cia da PM, afirmou que a corporação “esvaziou o imóvel sem comunicar a esta administração municipal”. “Não foi, em nenhum momento, solicitado à PM que desocupasse o local”.