4ª Cia da PM deixa Caucaia do Alto, e moradores temem por falta de segurança

Abaixo-assinado solicitando a permanência da 4ª Cia no distrito conta com mais de 1,4 mil assinaturas; veja o que disse a PM e a Prefeitura de Cotia

Foto: Arquivo Cotia e Cia









Reportagem: Rudney Oliveira e Neto Rossi





A 4ª Companhia (Cia) do 33º Batalhão da Polícia Militar (PM) do Estado de São Paulo foi transferida do distrito de Caucaia do Alto para o município de Vargem Grande Paulista (VGP). Com isso, moradores de Caucaia temem que a mudança pode acarretar na falta de policiamento e consequentemente, no aumento da criminalidade.





Um abaixo-assinado, com mais de 1,4 mil assinaturas até manhã deste sábado (4), foi lançado na internet. O documento solicita à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) a permanência da 4°Cia em Caucaia do Alto, “que há anos presta excelente serviço à comunidade, agiliza o atendimento às ocorrências no âmbito rural, traz mais tranquilidade à população e não permite que os índices de criminalidade aumentem”.

“Estes números justificam a necessidade de a 4°Cia da Polícia Militar continuar em Caucaia do Alto”, cita o abaixo-assinado (LEIA AQUI). Além disso, o abaixo-assinado ainda questiona a relação de número de habitantes, já que Caucaia do Alto segundo estimativa da prefeitura de Cotia tem 80 mil moradores, já Vargem Grande Paulista segundo o prévia do senso 2022 realizado pelo IBGE tem cerca de 53 mil., cita o abaixo-assinado



O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Procurada pelo Cotia e Cia, a PM explicou que o motivo da transferência se deu em razão “da otimização e readequação da gestão operacional da área de Caucaia do Alto (Cotia) e Vargem Grande Paulista, bem como a anuência e o deferimento das autoridades dos poderes executivos dos municípios de Cotia e Vargem Grande Paulista”.