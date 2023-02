Creche em Cotia está com berçário fechado por falta de auxiliares de classe

Pais relatam dificuldade diante da situação; veja o que disse a Secretaria Municipal de Educação

Foto: Alexandre Rezende

Crianças matriculadas no berçário do Centro Educacional Granja Carolina, em Cotia, ainda não puderam frequentar as atividades na unidade. Isso porque a sala está fechada, desde o início do ano letivo, por falta de auxiliares de classe.





"Tenho filhas no berçário desta escola, e em reunião com os pais, quando era para iniciar os dias letivos, houve um comunicado de que as aulas não retornariam, pois não haveria professora para o período da tarde e nem auxiliares", relata Dyane Cirqueira, que tem filhas gêmeas de 1 ano e 8 meses matriculadas no berçário da unidade.





Segundo ela, são cerca de 20 crianças matriculadas no berçário. Dyane diz que essa situação tem ocasionado “grande transtorno”, pois muitos pais não têm com quem deixar seus filhos para irem trabalhar.





“Esta semana, liguei na escola e também mandei uma mensagem para saber a respeito das pessoas que seriam atribuídas pela prefeitura para ocupar os lugares em desfalque, porém, não foi atribuído para esta escola até o momento, ou seja, as crianças estão sem creche”, relata. “Tentamos por diversas vezes ligar na Secretaria de Educação, em horários aleatórios, mas não fomos atendidos”, complementa Dyane.





A informação sobre a falta de auxiliares de classe foi confirmada pela própria diretora da creche. Em mensagens de texto enviadas em um grupo de WhatsApp, ela diz que ainda aguarda a contratação dos profissionais.





Cotia e Cia entrou em contato com a Secretaria Municipal de Euucação e relatou o caso. Em nota, a pasta informou que tomou ciência deste fato nessa terça-feira (14) e está remanejando auxiliares de classe de outra unidade escolar para atender a demanda desta escola, "normalizando assim o atendimento aos alunos".