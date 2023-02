Veja o que diz a Poupafarma sobre unidades fechadas em Cotia

Nota de esclarecimento foi enviada ao Cotia e Cia nesta terça-feira (14); veja

Unidade da Poupafarma em Cotia. Foto: Anderson Fernandes









Nas portas das farmácias há comunicados com os mesmos dizeres: “Esta loja está fechada temporariamente para reorganização de sistemas, operações e padrões de abastecimento. Retornaremos em breve”.





Comunicado da Poupafarma deixado nas portas das farmácias. Foto: Anderson Fernandes

Em nota enviada ao Cotia e Cia nesta terça-feira (24), a Poupafarma, além de reafirmar o conteúdo dos comunicados citados acima, explicou também que “o grupo pretende evoluir num sistema multicanal, com forte ação das plataformas digitais desenvolvidas nos últimos dois anos”.





“A plataforma de lojas físicas está sendo reavaliada e parte delas pode ser reformulada em um novo modelo de operação ou evoluir num contexto de franquias regionais”, disse.





De acordo com a empresa, a transição da estrutura das lojas ocorrerá ainda neste mês. “O grupo espera atrair novos parceiros de investimento em breve, apesar da crise de financiamentos do setor de varejo desde o início do ano e das altas taxas de juros.”





Nesse contexto de transformação, a Poupafarma disse ainda que pretende “reafirmar seu compromisso de atuar sempre com transparência” e esclareceu que “continua trabalhando forte para preservar os colaboradores nessa transição, e também para o constante aperfeiçoamento no atendimento aos clientes".