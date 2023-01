Ônibus de empresa da região está entre os apreendidos pela polícia em Brasília

Ao todo, 87 veículos que estavam estacionados na região da Granja do Torto foram apreendidos após atos de vandalismo no domingo (8)

Foto: Reprodução / TV Globo





O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou o bloqueio e apreensão de 87 veículos estacionados na região da Granja do Torto que, segundo o magistrado "trouxeram os terroristas para o Distrito Federal" no domingo (8).





Levantamento feito pelo G1 identificou os proprietários de parte dos veículos. Entre os ônibus apreendidos, está um da empresa Benfica BB Transporte e Turismo, de Barueri.





Em nota enviada ao G1, a BB Transporte e Turismo disse que "não compactua com os referidos atos antidemocráticos que ocasionaram o bloqueio e a apreensão do veículo, ocasionando grandes transtornos para a empresa".





Ainda, disse que só soube do uso do veículo alugado após a apreensão e que não pode revelar quem fez o aluguel.