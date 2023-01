Confira a lista de classificação geral do vestibulinho das Etecs

Documentos devem ser enviados entre esta quinta (12) e sexta-feira (13); saiba mais

Unidade da Etec de Cotia. Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





Já está disponível a lista de classificação geral do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2023.





A relação inclui o resultado das provas de aptidão dos cursos técnicos de Canto, Dança, Regência e Teatro.





A primeira convocação para matrículas ocorre hoje (11), por e-mail e SMS. A lista dos convocados também será divulgada nas Etecs. Os documentos devem ser enviados entre os dias 12 e 13 de janeiro.





Os classificados na modalidade online serão convocados exclusivamente por e-mail. Também ocorrerão por e-mail as demais etapas: envio de documentos para matrícula, resultado da análise dos documentos encaminhados, recursos e eventual convocação para outras possíveis chamadas.





A lista de convocação segue o critério de classificação dos candidatos em ordem decrescente de notas, até o preenchimento total das vagas disponíveis, para cada curso e período oferecido.





O candidato ao curso técnico ou Ensino Médio em seus diversos formatos, que se enquadre no Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza (CPS), terá acréscimo de pontos à nota final obtida no exame, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a quem tenha estudado, integralmente, da quinta à oitava série ou do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental, na rede pública. Quem estiver nas duas situações, receberá 13% de bônus.









Matrícula





Os convocados para os cursos técnicos, Ensino Médio, Ensino Médio Integrado ao Técnico, Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS) ou Especialização Técnica devem organizar os documentos solicitados para a realização da matrícula, que será efetivada pela Etec escolhida para estudar. A relação completa está disponível na Portaria do Vestibulinho (pág. 24 a 29) e no Manual do Candidato (pág. 26 a 30). O candidato ao curso na modalidade EaD, que recebeu a convocação por e-mail, deve fazer a matrícula de forma online. Quem não realizar a matrícula no período previsto, irá disponibilizar a vaga para o próximo candidato da lista.





Calendário





Confira o cronograma para o período de matrículas:





11 de janeiro: convocação, por e-mail e SMS, para envio de documentos para matrícula da primeira lista dos convocados de todas as modalidades;





12 e 13 de janeiro: período de matrícula da primeira lista dos convocados, com apresentação de documentação;





17 de janeiro: divulgação do deferimento ou indeferimento da análise da documentação de matrícula da primeira lista de convocação, exceto para os cursos da modalidade online;





18 de janeiro: recurso para correção da documentação e/ou envio de documentos para os candidatos que perderam o prazo inicial de matrícula da primeira lista convocação, exceto para os cursos da modalidade online;





19 de janeiro: divulgação do resultado do recurso para correção/análise de documentação da primeira lista de convocação;





19 de janeiro: convocação da segunda lista para matrícula, por e-mail e SMS, exceto para os cursos da modalidade online;





20 a 23 de janeiro: matrícula da segunda lista dos convocados, com apresentação de documentos, exceto para os cursos da modalidade online;





25 de janeiro: divulgação da análise da documentação apresentada pelos candidatos convocados na segunda lista;





26 de janeiro: prazo de recurso para correção da documentação e/ou envio de documentos para os candidatos que perderam o prazo inicial da segunda chamada;





27 de janeiro: divulgação do resultado do recurso dos convocados na segunda lista;





27 de janeiro: convocação para matrícula da terceira chamada, por e-mail e SMS;





1º de fevereiro: divulgação e envio de documentação para matrícula da segunda lista dos convocados que concorreram exclusivamente aos cursos técnicos e de especialização técnica na modalidade online.