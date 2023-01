Tarcísio recua e agora irá para reunião de Lula com governadores

No início da manhã, a informação era de que o governador iria se ausentar do encontro para acompanhar a situação dos municípios afetados pelas chuvas no Estado

Governador Tarcísio de Freitas. Foto: Governo de SP





O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recuou sobre a decisão de não comparecer hoje ao encontro marcado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com governadores de todo o país, em Brasília, após os atos antidemocráticos de ontem promovidos por apoiadores do ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL) na capital federal.









O encontro com Lula foi agendado após apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro invadirem e depredarem os prédios públicos do Congresso Nacional, do Superior Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto.