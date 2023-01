Saiba como usar o ‘Coworking de Cotia’, inaugurado nesta segunda-feira (9)

Espaço tem sala de reuniões com capacidade para até 6 pessoas e conta sinal de wi-fi, tomadas, impressora e oito estações compartilhadas; saiba mais

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





Começou a funcionar, nesta segunda-feira (9), o Coworking Municipal de Cotia, o primeiro espaço de trabalho compartilhado gratuito do município.





O local foi implantado pela Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, no Poupa Shopping, para empreendedores, microempreendedores e autônomos da cidade.





O Coworking vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.





No espaço, os empresários, autônomos e microempresários podem fazer reuniões e realizar atividades de rotina da empresa, contam com sinal de wi-fi, tomadas, impressora e oito estações compartilhadas, além de uma sala de reuniões com capacidade para até seis pessoas.