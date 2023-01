Tarcísio não vai à reunião com Lula, e secretário diz que em SP cenário é de ‘tranquilidade’

Reunião foi convocada pelo presidente após os ataques realizados ontem em Brasília; secretário de Tarcísio afirmou hoje que não pretende usar a força, mas que deseja o "diálogo" em SP

Governador de SP, Tarcísio de Freitas.





O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não participará da reunião de emergência convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) junto com os 27 governadores na capital federal na tarde desta segunda-feira (9).





A reunião foi convocada após os ataques extremistas realizados ontem nas sedes dos três Poderes em Brasília. O encontro, que irá discutir medidas adicionais de segurança, está previsto para ocorrer às 18h.





Questionado sobre o motivo da ausência do governador, sua assessoria informou ao jornal Estadão que Tarcísio já manifestou seu repúdio às invasões e que estará acompanhando a situação dos municípios afetados pelas chuvas no Estado, com reunião agendadas com prefeitos para discutir medidas que devem ser tomadas. Não está previsto que outro representante estadual paulista seja enviado para a reunião com o presidente.









CENÁRIO EM SP É DE “TRANQUILIDADE”, SEGUNDO SECRETÁRIO





Por sua vez, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Muraro Derrite, afirmou hoje que não pretende usar a força, mas que deseja o "diálogo" para desmobilizar os acampamentos no Estado de São Paulo.





Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de SP.





“As ações que aconteceram em Brasília não encontram similaridade em São Paulo. Aqui o cenário é de tranquilidade”, disse. “Com diálogo vamos informar os manifestantes que há uma ordem judicial para a desmobilização dos acampamentos”, completou.





Derrite disse ainda que ontem preferiu não mandar a tropa de choque contra manifestantes na Alesp porque "estão realizando suas manifestações de forma pacífica."





COM INFORMAÇÕES DO UOL E ESTADÃO