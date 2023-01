Moradora flagra vazamento de água em avenida de Cotia

Veja o que diz a Sabesp

Imagem enviada ao Cotia e Cia pela moradora Thalita Soares





FALA CIDADÃO: Uma moradora do Jardim Araruama, em Cotia, enviou nesta segunda-feira (9) imagens ao Cotia e Cia de um vazamento de água na altura do número 1.214 da Avenida Antônio Mathias de Camargo.





Segundo Thalita Soares, o vazamento fez o asfalto da via ceder. Ainda de acordo com ela, momentos após o envio das imagens, a via foi isolada, mas nenhuma medida mais eficaz, até então, havia sido tomada.





Procurada, a Sabesp informou ao Cotia e Cia que está realizando uma manutenção na rede de água da Avenida Antônio Mathias de Camargo, com previsão de término ainda hoje. “A Companhia segue à disposição pelos telefones 195 e 0800 055 0195 (ligações gratuitas), ou pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.”