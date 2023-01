Câmara de Cotia fecha contrato de R$ 346 mil para aquisição de poltronas e cadeiras

A cadeira mais cara sai no valor de R$ 3,4 mil; veja a tabela com os preços na íntegra

Salão das sessões da Câmara de Cotia.





A Câmara Municipal de Cotia fechou um contrato no valor de R$346,2 mil para aquisição de poltronas e cadeiras para a Casa Legislativa.





A empresa contratada se chama Officemax Indústria e Comércio de Móveis, com sede na cidade de Mogi das Cruzes (SP).





15 de dezembro de 2022, é público e está no Portal da Transparência [VEJA AQUI]. O contrato, datado em, é público e está no





De acordo com o documento, são ao todo 214 cadeiras. A mais cara custa R$3.463 e, a mais em conta, sai no valor de R$ 1.266. Veja a tabela detalhada abaixo:





Tabela retirada do contrato





O contrato diz que o prazo para a entrega do objeto será de três meses, ou seja, até março os novos móveis já devem estar ocupando o Legislativo Municipal.









“Fica expressamente estabelecido que nos preços já estão inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, diretos e indiretos, tributos incidentes, impostos, taxas, serviços, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fundiários, fiscais, comerciais, benefícios e despesas indiretas (BDI), fretes, seguros e outros, tudo de acordo com as condições previstas neste instrumento, na proposta, nas normas contidas no Edital e demais documentos da Licitação”, diz o documento.





(ESSA REPORTAGEM FAZ PARTE DA COLUNA DE 'OLHO NA CONTA', CUJO OBJETIVO É MOSTRAR COM TRANSPARÊNCIA ONDE E DE QUE FORMA O DINHEIRO PÚBLICO ESTÁ SENDO APLICADO)