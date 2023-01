Prefeitura de Cotia aponta 4 motivos para justificar recorde de crimes em 20 anos

Crescimento populacional e tentativas de desarticulação da ‘cracolândia’ estão entre as razões apontadas pela administração municipal; veja a reportagem

após publicação da reportagem do Cotia e Cia, que fez um levantamento no quadro da segurança pública da cidade nos últimos 20 anos, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança do município, enviou uma nota apontando quatro razões para justificar o recorde de crimes de 2002 a 2022 (o conteúdo da nota você lê mais abaixo). Nesta terça-feira (31),, a Prefeitura, por meio daenviou uma nota apontandopara justificar o recorde de crimes de 2002 a 2022





De acordo com o levantamento da reportagem, baseado nas estatísticas de criminalidade divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a cidade de Cotia registrou, no ano passado, recorde nos números de roubos de carga e furtos de veículos.





Segundo o levantamento, foram 116 registros de boletins de ocorrência de roubos de carga nas delegacias da cidade, em 2022. O número representa um aumento de 22% em comparação com 2021, que teve a marca de 95 roubos. O ano que mais se aproximou foi 2018, que teve 103 registros deste tipo de crime. Veja o gráfico abaixo:





Em relação aos furtos de veículos, Cotia encerrou o ano de 2022 com 462 registros desta ocorrência. É o maior número registrado desde 2002.Veja o gráfico abaixo:





A reportagem ainda mostrou que o número de vítimas de homicídio em Cotia em 2022 foi o maior registrado desde 2016. Veja abaixo a relação:





2016 – 10 vítimas de homicídio

2017 – 31 vítimas de homicídio

2018 – 16 vítimas de homicídio

2019 – 14 vítimas de homicídio

2020 – 31 vítimas de homicídio

2021 – 17 vítimas de homicídio

2022 – 33 vítimas de homicídio





Isso sem contar o número de veículos que foram roubados. Diferentemente de furto, o roubo é quando se dá com o uso de arma de fogo ou qualquer outro meio de violência contra a vítima.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de SP, em 2022, 410 veículos foram roubados na cidade. O número representa um aumento de 76% em comparação com 2021 - que registrou 233 roubos de veículos –, de 87% em comparação com 2020 – que registrou 219 roubos – e de 5% com 2019, que registrou 390.









4 MOTIVOS PARA O AUMENTO DESSES CRIMES, SEGUNDO A PREFEITURA





Na nota enviada nesta terça-feira (31) ao Cotia e Cia, a Secretaria Municipal de Segurança Pública elencou quatro principais razões para justificar o recorde desses índices criminais apontados no levantamento da reportagem citado acima. Vamos destacar um por um abaixo e depois deixar a nota da pasta na íntegra.





CRESCIMENTO POPULACIONAL





Segundo a secretaria, o crescimento populacional da cidade é um dos fatores que contribuiu no aumento de crimes. Veja o que disse a nota:





“Com um crescimento de 28,2%, a cidade de Cotia passou de 201.150 habitantes em 2010 para 257.882 em julho de 2021, ou seja, ganhou nesse período 56,7 mil novos moradores, mais que a população inteira de Vargem Grande Paulista que possui atualmente 54,3 mil habitantes.”





PANDEMIA





A pandemia de coronavírus também ajudou a engrossar as estatísticas criminais, segundo a pasta. Veja abaixo:





“Devido ao isolamento social necessário durante a pandemia da Covid-19, houve um considerável aumento da violência doméstica, por exemplo. O fato de pessoas terem perdido o trabalho, terem dificuldade de pagar o aluguel de suas casas e o aumento de pessoas vivendo nas ruas e com fome refletem também de forma negativa neste momento de flexibilização, até mesmo porque a fome persiste em comunidades e novas dimensões da violência aumentaram no auge da pandemia e no cenário atual.”





CRACOLÂNDIA





As tentativas frustradas de desarticulação das chamadas “cracolândias” em São Paulo também contribuíram para este cenário atual, segundo a secretaria. “É notável também que essas pessoas migram para as cidades da Grande SP. As tentativas de desocupação da cracolândia não garantem o fim do fluxo de dependentes químicos. Eles saem do centro de São Paulo e se espalham sem rumo, alimentando o tráfico de drogas e, consequentemente, a criminalidade.”





DIVISA COM MUNICÍPIOS





E, por fim, a Secretaria de Segurança de Cotia destacou que a cidade, que tem grande extensão territorial, faz ainda divisa com 12 municípios e que isso “facilita a entrada, a saída e a ação de marginais”.





VEJA ABAIXO A NOTA NA ÍNTEGRA:





