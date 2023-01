Cotia registra o maior número de roubos de carga e furtos de veículos em 20 anos

Números de vítimas de homicídio e de veículos roubados também apresentaram recordes em 2022; Secretaria de Segurança Pública de Cotia comentou o assunto após publicação da reportagem





Os números de roubos de carga e furtos de veículos registrados em Cotia em 2022 foram os maiores dos últimos 20 anos. É o que mostram as estatísticas da criminalidade divulgadas na semana passada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) e analisadas pelo Cotia e Cia.

ROUBOS DE CARGA

No ano passado, as delegacias do município tiveram 116 registros de boletins de ocorrência de roubos de carga. O número representa um aumento de 22% em comparação com 2021, que teve a marca de 95 roubos. Veja o gráfico abaixo:













VÍTIMAS DE HOMICÍDIO





Além desses crimes, 33 pessoas foram vítimas de homicídio em Cotia no ano passado. É o maior número registrado em 6 anos. Veja a lista abaixo conforme dados da SSP:





2016 – 10 vítimas de homicídio





2017 – 31 vítimas de homicídio





2018 – 16 vítimas de homicídio





2019 – 14 vítimas de homicídio





2020 – 31 vítimas de homicídio





2021 – 17 vítimas de homicídio





2022 – 33 vítimas de homicídio





ROUBOS DE VEÍCULOS





Outro recorde de criminalidade em 2022 foi o número de roubos de veículos. De acordo com a SSP, foram 410 veículos roubados na cidade no ano passado.





O número representa um aumento de 76% em comparação com 2021 - que registrou 233 roubos de veículos –, de 87% em comparação com 2020 – que registrou 219 roubos – e de 5% com 2019, que registrou 390.





Procurada pelo Cotia e Cia, a Secretaria de Segurança Pública de Cotia não quis comentar o assunto. Mas após publicação desta reportagem, uma nota foi enviada para o Cotia e Cia destacando 4 justificativas para o aumento desses índices de criminalidade na cidade.





