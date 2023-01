Corpo com perfurações de bala no rosto é encontrado na divisa de Cotia com Ibiúna

Caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Polícia de Ibiúna

Delegacia de Polícia de Ibiúna. Foto: Governo de SP

A Polícia Civil encontrou, na madrugada desta terça-feira (31), o corpo de um homem, com perfurações de bala no rosto, entre as ruas Nossa Senhora de Fátima e Maria Quitéria, divisa de Ibiúna com Cotia.





Segundo a polícia, a vítima aparentava ter entre 20 e 25 anos. Não havia documentações, por isso, ela não foi identificada até o momento. Ele tinha uma tatuagem nas costas com um desenho de uma asa aberta.





O local foi preservado até a chegada da perícia, e o corpo retirado pela funerária.





O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Polícia de Ibiúna.