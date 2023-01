Diretor de Segurança Pública do Pará visita Cotia e elogia sistema de monitoramento

“É uma tendência mundial diminuirmos a ação humana e aumentarmos a tecnologia; vamos levar essa experiência exitosa para o Pará”

O diretor de Segurança Pública do Pará, Sérgio Andrade, com o secretário Almir Rodrigues. Foto: Juliano Barbosa / Prefeitura de Cotia





O diretor do Núcleo de Projetos Corporativos da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará, coronel Sérgio Andrade, visitou a cidade de Cotia na última sexta-feira (27) com o objetivo de conhecer o sistema de monitoramento. Andrade foi recebido pelo secretário de Segurança Pública de Cotia, Almir Rodrigues.





“Tivemos a oportunidade de apresentar um pouco da rotina operacional da nossa secretaria, da nossa Guarda Civil, da criação da ROMU e do policiamento humanizado da nossa Guarda”, disse Almir.





O anfitrião explicou como funciona o sistema de segurança em Cotia e levou o coronel para conhecer os departamentos da GC, a Central de Comunicação, a sala de videomonitoramento, o Departamento de Tecnologia da Informação, além de explicar e mostrar como funciona o botão de emergência instalado nos totens.





Almir também mostrou o sistema de monitoramento que está em fase final de implantação nas escolas da rede municipal. Foram implantadas câmeras internas e totens, que fazem o monitoramento na parte externa das unidades.





Ao final da visita, Andrade fez a sua avaliação: “Foi uma visita produtiva. Observei uma situação muito interessante que é a integração do sistema de segurança com o sistema de educação. [...] é uma tendência mundial diminuirmos a ação humana e aumentarmos a tecnologia, seja em que nível for. Cotia está de parabéns. [...] Vamos levar essa experiência exitosa para o Pará, vamos implantar algo semelhante e aviso para vocês a hora que der certo”.