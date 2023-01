Metrô seleciona empresa para fazer anteprojeto da linha que ligará Cotia a SP

O Metrô de São Paulo anunciou nesta quarta-feira a empresa escolhida para realização do anteprojeto de engenharia e estudos ambientais da Linha 22-Marrom, que ligará a cidade de Cotia ao bairro do Sumaré, na Capital Paulista.





A empresa que obteve melhor pontuação na análise do órgão estadual foi o Consórcio Systra Prime, que propôs o valor de R$ 7.997.043,73 para realização do serviço.





Anteprojeto é o conjunto de documentos técnicos (desenhos, textos, plantas) relacionados a uma obra ou serviço a ser executado, ou seja, como o próprio nome diz, antecede ao projeto arquitetônico ou projeto executivo, que será definitivo.





Com a decisão a empresa vencedora tem até dia 9 de janeiro (próxima segunda-feira) para apresentar a planilha final de custos e outros documentos para homologação da licitação.





Nos estudos preliminares a linha teria 29km, 19 estações e um pátio de trens para 52 trens. A demanda estimada é de 649 mil passageiros por dia.





POSSÍVEIS ESTAÇÕES EM COTIA

No ano passado foram divulgados pelo Metrô as possíveis estações da linha 22-Marrom, na cidade de Cotia, o modal teria a saída do Terminal Metropolitano, passando pela Vila Santo Antônio, Sabiá, Parque Alexandra, Estrada do Embu, Mesopotâmia e Granja Viana. Veja abaixo a imagem: