Helicóptero Águia da PM socorre mulher em Cotia com queimaduras graves pelo corpo

Testemunha relatou aos policiais que ela teria ateado fogo contra si mesma; saiba mais

Foto enviada ao Cotia e Cia por um morador do local





O helicóptero Águia da Polícia Militar (PM) socorreu, na manhã desta sexta-feira (13), uma mulher, de 37 anos, que teve queimaduras graves pelo corpo. O caso ocorreu em um bar no Jardim Sandra, em Cotia. Ela foi encaminhada ao Hospital das Clínicas (HC). Ainda não se sabe o estado de saúde dela.





Segundo informações preliminares, a PM foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de suicídio. Ao chegar no local, uma testemunha disse aos policiais que a vítima é dependente de álcool e que ela teria jogado “um líquido” contra o próprio corpo. Em seguida, segundo a testemunha, ela acendeu um cigarro, momento em que o fogo se espalhou pelo seu corpo.





A testemunha também relatou que, ao ver a cena, pegou a ponta do vestido que usava e agarrou a vítima para abafar o fogo, que foi contido com ajuda dos frequentadores do bar.





A PM disse que a testemunha estava com pequenas queimaduras nos braços, mas recusou atendimento.





(A ocorrência está em andamento. Essa matéria pode ser atualizada a qualquer instante com mais informações)