Americanas é notificada pelo Procon-SP; entenda

Empresa tem até o próximo dia 17 para responder aos questionamentos do órgão de defesa do consumidor

Fachada de uma das lojas da empresa. Foto: Reprodução





O Procon-SP notificou todo o Grupo Americanas —que inclui as lojas físicas e sites como Americanas.com e Submarino —para saber se o rombo de R$ 20 bilhões identificado no balanço financeiro da empresa afeta os consumidores.





Além de informar até que ponto ficam comprometidas as compras efetuadas pelos consumidores e detalhar quantas pessoas serão afetadas, a Americanas deverá esclarecer se as reclamações dos últimos 90 dias na plataforma do Procon-SP tem relação com os problemas noticiados e, em caso positivo, qual o plano de ação da empresa para solução.





A empresa tem até o próximo dia 17 para responder aos questionamentos do Procon-SP.





ENTENDA





A Americanas publicou comunicado aos clientes nesta quinta-feira na página inicial do site da loja. O texto abre com informações técnicas sobre a crise na empresa. “Identificamos ajustes contábeis que se fazem necessários no momento, que poderão incorrer em uma adequação patrimonial da empresa”.





Na sequência, o comunicado reforça que “a Americanas, através de seus negócios, das lojas à Ame e a Americanas.com, seguirá trabalhando duro para trazer a todos vocês, a melhor experiência no tempo e no preço que cada consumidor busca”.





“Acreditamos no nosso propósito e na nossa responsabilidade, através da tecnologia e da nossa gente, de dar acesso a todos os 210 milhões de brasileiros e brasileiras, a um mundo fascinante de produtos e serviços, que caibam no bolso. Por aqui, seguimos pensando e trabalhando por você”, conclui o comunicado.





No ano passado, o grupo teve quase 9,5 mil queixas registradas por consumidores que tiveram problemas com suas compras.