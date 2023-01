Animália Park, em Cotia, publica 1º vídeo oficial nas redes sociais; veja

Publicação foi feita nesta quarta-feira (11); confira





Ainda sem previsão de inaugurar, o Animalia Park, novo parque de diversões temático de Cotia, publicou na tarde desta quarta-feira (11) o primeiro vídeo oficial em seu perfil no Instagram.





As imagens mostram uma parte da instalação com ponte, pedras e uma pequena queda d’água. O empreendimento está localizado no km 39 da rodovia Raposo Tavares.





A publicação já rendeu diversos comentários no Instagram: “Aleluiaaaaaa! Posta mais, gente! Estamos aguardando”, disse uma internauta. “Quero que minha filha tenha lembranças preciosas desse parque, como tenho do playcenter. Desejo muito sucesso e vida longa!”, escreveu outra.













VEJA O VÍDEO ABAIXO