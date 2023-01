Supermercado atenderá 24h em Caucaia do Alto | Rudney Oliveira

Novo horário de atendimento será a partir de 25/01.

Foto: Rudney Oliveira

O Supermercado Barbosa que fica no centro do distrito de Caucaia do Alto começará a ter atendimento 24 horas a partir do próximo dia 25/01/2023. A informação está fixada em cartazes espalhados pela loja.

A unidade será a primeira a ter atendimento sem interrupção em toda a região. Até o dia 25 a loja atenderá no horário costumeiro, todos os dias das 7h às 22h. O supermercado fica na Av. Roque Celestino Pires, 1071