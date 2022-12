Rogério Franco comemora nomeação de Haddad ao Ministério da Fazenda

Além de Haddad, Lula anunciou nesta sexta-feira (9) mais 4 nomes para compor ministérios em seu governo; veja

Prefeito de Cotia, Rogério Franco, ao lado de Fernando Haddad. Foto: Redes sociais

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou nesta sexta-feira (9) Fernando Haddad (PT) para comandar o Ministério da Fazenda em seu próximo governo. A pasta será recriada a partir da divisão do atual Ministério da Economia do governo Bolsonaro.





Em suas redes sociais, após o anúncio, o prefeito de Cotia, Rogério Franco, fez um post comemorando a indicação. “Tenho certeza que você saberá conduzir da melhor maneira esse desafio, contribuindo para colocar o Brasil no rumo certo. Sucesso, meu amigo.”









o nome de Franco chegou a ser cogitado, durante as eleições deste ano, para ser vice na chapa de Haddad, que foi candidato a governador de São Paulo, mas perdeu no segundo turno para o bolsonarista Tarcísio de Freitas. Apoiador do PT,que foi candidato a governador de São Paulo, mas perdeu no segundo turno para o









Haddad foi ministro da Educação e prefeito da cidade de São Paulo, é formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), se especializou em Direito Civil e fez mestrado em economia e doutorado em filosofia pela mesma universidade.





OUTROS NOMES ANUNCIADOS





Além de Haddad, Lula confirmou hoje nomes de mais quatro ministros de seu governo. Foi o primeiro anúncio oficial da equipe que toma posse em janeiro.





Veja a seguir os indicados:





Ministério da Fazenda: Fernando Haddad (PT)





Ministério da Defesa: José Múcio Monteiro





Ministério da Justiça: Flávio Dino (PSB)





Casa Civil: Rui Costa (PT)





Ministério das Relações Exteriores: Mauro Vieira





PERFIS





Fernando Haddad é um dos homens de confiança de Lula. Ele foi candidato ao governo do estado de São Paulo nas eleições deste ano e ministro da Educação do presidente eleito.





José Múcio Monteiro é ex-ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) e amigo pessoal de Lula. Ele foi ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, no segundo mandato do petista.





Rui Costa é governador da Bahia e não disputou a reeleição neste ano porque já está no segundo mandato. Ele deixou de concorrer a outro cargo público este ano por articulações do PT.





Flávio Dino é ex-governador do Maranhão e senador eleito pelo estado nas eleições deste ano. Na transição de governo, coordena o GT de Justiça e Segurança Pública.





Mauro Vieira foi chefe do Itamaraty no governo da ex-presidente Dilma Rousseff e, hoje, é embaixador do Brasil na Croácia.