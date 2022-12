Inaugurada, roda-gigante em SP tem ingressos até R$420; veja os outros valores

Saiba como adquirir os ingressos e confira mais detalhes da nova atração que fica a 25 km de Cotia

Roda-gigante, considerada a maior da América Latina. Foto: Roda Rico / Divulgação





Foi inaugurada, nesta sexta-feira (9), a Roda Rico, considerada a maior roda-gigante da América Latina, com 91 metros de altura - equivalente a um prédio de 30 andares. Os ingressos para a atração, que fica no Parque Cândido Portinari, na zona oeste de São Paulo, podem custar até R$ 420.





O valor mais baixo dos ingressos é de R$ 50 (com meia-entrada a R$ 25) nos dias úteis. O preço sobe aos fins de semana e feriados, quando a inteira parte de R$ 69 (até 13h) e R$ 79 (14h em diante).





O valor mais alto tem uma explicação: uma cabine VIP, que pode comportar até oito pessoas. O preço pela exclusividade parte de R$ 300 até R$ 420, este último pacote com bebidas inclusas.





VEJA OS DETALHES DA ATRAÇÃO





Atração: Roda Rico São Paulo





Altura: 91 metros





Estrutura: pesa mil toneladas, ou seja, 1 milhão de quilos de aço e ferro





Área ocupada: 4,5 mil m², cerca de 3% do espaço do parque





Localização: Parque Cândido Portinari, na Zona Oeste de São Paulo, que fica na Avenida Queiroz Filho, 1.365, ao lado do Parque Villa-Lobos





Transporte público: fica ao lado do Parque Villa-Lobos, que tem acesso pela estação Villa-Lobos – Jaguaré, da Linha 9-Esmeralda de trens





Funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 20h, dando uma volta a cada hora. Última volta marcada para as 19h





Horários preferidos: horários próximos ao pôr do sol estão esgotados ao menos nos três primeiros dias de funcionamento.





Duração do passeio: giro completo leva de 25 a 30 minutos





Lugares: 336 pessoas por vez





COMO VAI FUNCIONAR





A roda-gigante funcionará de terça a domingo, das 9h às 19h. A estrutura está montada nas imediações da Marginal do Pinheiros, com 91 metros de altura e 42 cabines, com ar condicionado, internet wi-fi, interfone e visão panorâmica da cidade. Testes foram feitos nos últimos dias. A montagem foi iniciada em meados de abril deste ano.





O passeio completo em uma das 42 cabines, com capacidade para 8 pessoas, terá a duração de 25 a 30 minutos. Os visitantes podem optar por diferentes opções de entrada: individuais (inteira, meia-entrada social ou coletivas, para quem quiser reservar uma cabine inteira.





A atração ainda conta com praça de alimentação, com bebidas, pipoca e sorvete, e espaços instagramáveis. O lugar também é pet friendly para animais domésticos de pequeno e médio porte.





À noite, a roda-gigante terá uma iluminação cênica, que poderá mudar de acordo com datas e eventos especiais. Ela está em uma área de 4,5 mil metros quadrados, junto à Praça de Eventos do parque, que é estadual.





SERVIÇO





Nova roda-gigante de SP





Data de inauguração: 9 de dezembro





Horário: de terça a domingo, 9h às 19h





Endereço: Parque Cândido Portinari (Avenida Queiroz Filho, 1.365, distrito Alto de Pinheiros - São Paulo/SP)





Ingressos: a partir de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada), com opções de cabine vip a partir de R$ 299