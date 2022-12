Professoras de creches de Cotia acusam organizações sociais de atraso no pagamento

Ao Cotia e Cia, as profissionais contratadas pelos institutos disseram que esse problema ocorre todo mês

Creche do Arakan, uma das unidades administradas por organização social. Foto: Prefeitura de Cotia





Professoras de quatro centros educacionais, sob gestão de organizações sociais contratadas pela Prefeitura de Cotia, estão reclamando de atraso no pagamento referente ao mês de dezembro. Segundo elas, o pagamento deveria ter sido feito até o 5º dia útil, mas até agora, não foi realizado (após contato da reportagem, elas começaram a receber. Essa informação está no final do texto).





As profissionais contratadas pelos institutos disseram ao Cotia e Cia que esse problema ocorre todo mês. “Uma situação desagradável está acontecendo há 3 meses. Salários das professoras do Centro Educacional Antônio Mansur atrasados sem justificativa nenhuma. Um descaso com a gente”, relatou uma professora que pediu anonimato com medo de represálias.









Além do CE Antônio Mansur, que fica no Parque Miguel Mirizola, o problema, segundo elas, ocorre no CE Arakan (Pq Turiguara), CE Benedicta Stefano Antunes de Oliveira (Caucaia do Alto) e CE Maria Martinha dos Santos (Jardim São Vicente, km 26).





“Assinamos um contrato com pagamento até o quinto dia útil. Desde setembro, estamos recebendo atrasados, sem explicações, sem justificativa. Somos PJ sem direto algum, e o salário ainda atrasando. Os institutos que o prefeito contratou para cuidar das escolas não está pagando. Segundo os institutos, a prefeitura que não faz o repasse, mas os vereadores falam que a prefeitura já pagou. Hoje é dia 12 de dezembro e ainda não recebemos”, relatou outra professora.





As unidades do Mirizola e do Jardim São Vicente são administradas pelo Instituto Anima, cuja sede fica em Araçariguama. Já os centros educacionais do Turiguara e de Caucaia do Alto são administrados pelo INSB (Instituto de Integração Social de Barueri).





Após contato da reportagem com as instituições e com a Secretaria de Educação - essa por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura de Cotia -, as professoras comunicaram que tinham começado a receber.