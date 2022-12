Chapelinha vence e conquista título em Caucaia do Alto

Título inédito veio após 6 anos de existência. Time homenageia clube de Santa Catarina no nome.





O futebol de várzea tem um novo campão, trata-se da Chapelinha, time criado em 2016 no bairro na Capelinha na região de Caucaia do Alto em homenagem ao time da Chapecoense que naquele ano perdeu quase todo seu time profissional em uma queda de avião na Colômbia. Após 6 anos de existência o time conquistou seu primeiro título da primeira divisão do campeonato municipal.





A final ocorreu neste domingo (11) no estádio municipal de Caucaia do Alto, Chape venceu o time Paulista por 1x0 com gol de Luis Rafael.