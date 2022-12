Professor condenado por abusar de aluno de 10 anos é preso em Caucaia do Alto

O crime ocorreu em 2016 em um colégio particular em Cotia; ele foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado; veja a reportagem

Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia

Um professor de educação física foi preso na manhã desta segunda-feira (12) em uma escola estadual em Caucaia do Alto. José Pedro de Andrade foi condenado em segunda instância por abusar de um aluno em um colégio particular em Cotia.





A sentença é de 14 anos de prisão em regime fechado. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) expediu o mandado de prisão dele na quarta-feira (7). O crime ocorreu em agosto de 2016. As informações são do portal R7.





Na época, a mãe da vítima, que era professora na mesma instituição privada, notou um comportamento diferente no filho. A criança, que tinha 10 anos na época, relatou à mãe que o professor o deixava em uma sala, fechava a porta e praticava os abusos.





De acordo com a vítima, o homem encostava as partes íntimas nele, além de pedir para o menino tocá-lo. Ao saber dos abusos, a mãe registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher de Cotia.





Durante as investigações, período em que a criança recebeu acompanhamento psicológico, os abusos ficaram comprovados, segundo a polícia, e Andrade foi indiciado por estupro de vulnerável, como previsto no artigo 217 do Código Penal.





Em primeira instância, o educador foi absolvido das acusações. Entretanto, houve recurso e, em segunda instância, ele foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado.





José Pedro de Andrade foi levado à Delegacia Central de Caucaia do Alto e, posteriormente, será encaminhado à cadeia pública de Cotia.