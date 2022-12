Embu das Artes prepara tarifa zero; veja as cidades de SP que já têm gratuidade em ônibus

Prefeito Ney Santos fez o anúncio em suas redes sociais; Vargem Grande é a única cidade da Grande SP com passe livre no transporte público municipal; veja as demais

Foto: Brasil de Fato





O prefeito de Embu das Artes, Ney Santos, anunciou nas redes sociais que está realizando um estudo para implantar a tarifa zero nos ônibus municipais. A publicação, ao lado do vice-prefeito Hugo Prado, foi feita na sexta-feira (2).





Segundo Santos, o estudo foi apresentado durante reunião, que durou cerca de duas horas. Agora, a missão, disse o prefeito, está nas mãos de seu vice.





“A partir de agora, o grupo de trabalho liderado pelo vice-prefeito @oficialhugoprado trabalhará dia e noite para colocar em prática esse programa que beneficiará por mês mais de 1 milhão de passageiros, e principalmente o povo que mais precisa”, escreveu na legenda da publicação.













é Vargem Grande Paulista. Em novembro, a cidade completou 3 anos com o programa que ajudou a fomentar a economia da cidade. Única cidade da região – e das Grande São Paulo - com transporte público municipal gratuitoEm novembro, a cidade completou 3 anos com o programa que ajudou a fomentar a economia da cidade.





Veja abaixo a lista com as 15 cidades de SP que tem tarifa zero em ônibus municipais, segundo levantamento da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU)





Agudos





Artur Nogueira





Cerquilho





Holambra





Itapeva





Itararé





Macatuba





Paulínia





Pirapora do Bom Jesus





Potirendaba





Presidente Bernardes





Ribeirão Pires





São Lourenço da Serra





Tambaú





Vargem Grande Paulista