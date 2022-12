As multas aplicadas pelos novos radares da Prefeitura de Cotia no 1º mês de funcionamento

Cotia e Cia teve acesso ao relatório do Demutran por meio da Lei de Acesso à Informação; documento contabiliza em detalhes a quantidade, os valores, tipos de infrações, dias e horários de multas aplicadas pelos radares da Prefeitura; confira





O que você vai ler nesta reportagem:





- A quantidade de multas e o valor total delas





- As multas aplicadas por dias de semana





- Os horários em que as multas foram aplicadas





- Os locais e os tipos de infrações flagradas pelos radares de velocidade













Os radares instalados pela Prefeitura de Cotia entraram em operação no dia 10 de outubro de 2022. São 27 locais de fiscalização eletrônica. entraram em operaçãoSão 27 locais de fiscalização eletrônica.





Cotia e Cia solicitou à Prefeitura, por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), o balanço das multas aplicadas pelos novos equipamentos no primeiro mês de funcionamento, ou seja, do dia 10 de outubro ao dia 10 de novembro.





QUANTIDADE DE MULTAS E VALOR TOTAL





De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), em outubro os radares eletrônicos aplicaram 4.393 multas, totalizando o valor de R$977.501. Já nos dez primeiros dias de novembro, foram 2.111 autuações aplicadas, que resultaram em R$476.972.





Portanto, em seu primeiro mês de funcionamento, os radares eletrônicos aplicaram 6.504 multas que, somadas, resultaram em R$1.454.474 (R$1,4 milhão).





Obs: No total, foram 6.664 multas, mas 160 foram retiradas.





MULTAS POR DIA DE SEMANA





Ainda de acordo com o relatório do Demutran, sábado foi o dia da semana que mais teve multas aplicadas pelos radares da Prefeitura de Cotia, com 1.160 autuações. Veja abaixo as multas nos demais dias dentro deste mesmo período:





DOMINGO: 964





SEGUNDA-FEIRA: 1.106





TERÇA-FEIRA: 808





QUARTA-FEIRA: 762





QUINTA-FEIRA: 853





SEXTA-FEIRA: 1.011





OS HORÁRIOS EM QUE AS MULTAS FORAM APLICADAS





O Demutran também informou no relatório enviado ao Cotia e Cia os horários em que as multas foram aplicadas pelos radares. Veja no gráfico abaixo:





Fonte: Demutran Cotia





LOCAIS ONDE AS MULTAS FORAM APLICADAS





O Demutran informou ainda que os sete radares instalados na Avenida Ivo Mario Isaac Pires (Estrada de Caucaia) aplicaram 47% das multas no primeiro mês de funcionamento. Foram 3.141 autuações no total.





Veja abaixo os demais locais que estão instalados os radares e a quantidade de multas aplicada em cada um deles:





Estrada do Embu, próximo ao nº 311, sentido Raposo: 266 multas





Estr. do Embu, próx. 385 (sentido bairro/Raposo): 146 multas





Av. Antônio Mathias de Camargo, 280, sentido centro/bairro: 623 multas





Rua Guido Fecchio x Av. Antônio Mathias de Camargo (sentido bairro/centro): 620 multas





Rua Benedito Lemos Leite x Av. Ovídio Antônio Passos (sentido centro/Raposo): 518 multas





Av. Ovídio Antônio Passos, próx. 110 (sentido centro/Raposo): 204 multas





Av. Antônio Mathias de Camargo x rua Guido Fecchio (sentido bairro/centro): 511 multas





Rua Eng. Leon Psanquevich, próx. 57: 635 multas





TIPOS DE INFRAÇÕES E SEUS RESPECTIVOS LOCAIS





O relatório também aponta os tipos de infrações que foram flagrados pelos radares em cada ponto em que estão instalados. De acordo com o documento, as 3.141 multas aplicadas na Estrada de Caucaia foram por transitar em velocidade superior ao indicado por cada radar.





Já a infração “parar sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso” resultou em 28 multas: 6 na Av. Antônio Mathias de Camargo x rua Guido Fecchio; 15 na Rua Guido Fecchio x Av. Antônio Mathias de Camargo; e 5 na Rua Eng. Leon Psanquevich, próx. 57.





Ainda segundo o Demutran, foram 3.495 multas por avançar o sinal vermelho, sendo 266 na Estrada do Embu, próximo ao nº 311; 146 na Estr. do Embu, próx. 385; 623 na Av. Antônio Mathias de Camargo, 280; 505 na Av. Antônio Mathias de Camargo x rua Guido Fecchio; 605 na Rua Guido Fecchio x Av. Antônio Mathias de Camargo; 204 na Av. Ovídio Antônio Passos, próx. 110; 630 na Rua Eng. Leon Psanquevich, próx. 57 e 516 multas na Rua Benedito Lemos Leite x Av. Ovídio Antônio Passos.