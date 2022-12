Radares na Estrada de Caucaia aplicaram média de 104 multas por dia no período de 1 mês

Número representa 47% de todas as multas aplicadas pelos radares espalhados pela cidade; confira a reportagem

Estrada de Caucaia do Alto conta com 7 radares de velocidade. Foto: Divulgação





Os sete radares de velocidade instalados na Estrada de Caucaia do Alto aplicaram 3.141 multas do dia 10 de outubro - quando iniciou a operação – até o dia 10 de novembro.









O número representa uma média de 104 multas aplicadas diariamente – ou 47% do total de multas aplicadas pelos 27 radares instalados na cidade de Cotia neste período.





Cotia e Cia teve acesso ao relatório de multas do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI).





De acordo com o documento, no primeiro mês de funcionamento a cidade arrecadou R$1.454.474 (R$1,4 milhão) com 6.504 multas aplicadas.





Veja abaixo o recorte feito apenas dos radares instalados na Estrada de Caucaia - lembrando que, oficialmente, a Estrada de Caucaia se chama Avenida Prefeito Ivo Mário Isaac Pires; a descrição abaixo refere-se aos dois sentidos da estrada.





Av. Pref. Ivo Mário Isaac Pires, 2.000 – 1.968 multas





Av. Pref. Ivo Mário Isaac Pires, 400 – 338 multas





Av. Pref. Ivo Mário Isaac Pires, 2401 – 312 multas





Av. Pref. Ivo Mário Isaac Pires, 7551 – 229 multas





Av. Pref. Ivo Mário Isaac Pires, 7077 – 147 multas





Av. Pref. Ivo Mário Isaac Pires, 2401 – 86 multas





Av. Pref. Ivo Mário Isaac Pires, 8657 – 61 multas





Total: 3.141 multas do dia 10 de outubro de 2022 ao dia 10 de novembro de 2022.