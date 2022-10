Radares começam a multar motoristas a partir desta segunda (10) em Cotia

São 27 pontos de fiscalização eletrônica em toda a cidade.





Os radares e lombadas eletrônicas instaladas pela Prefeitura de Cotia nos últimos meses começarão a multas motoristas nesta segunda-feira (10), conforme publicado no último dia 20 pelo Cotia e Cia serão 27 locais de fiscalização eletrônica (veja no fim da matéria a lista completa de endereços).





A prefeitura de Cotia informou que todas as vias já estão com placas indicando qual é a velocidade máxima permitida em cada um dos trechos. Até então, os equipamentos estavam em fase de aferição do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).





Todas as vias com equipamento estão sinalizadas, mesmo o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) tendo derrubado a obrigatoriedade da manutenção destas placas que avisam aos motoristas sobre a presença da fiscalização eletrônica. “Optamos pela manutenção das placas porque a implantação destes equipamentos faz parte de um projeto que visa à redução no número de acidentes no viário municipal que tem como objetivo principal conscientizar motoristas, motociclistas e pedestres sobre segurança no trânsito, a multa será consequência desta falta de conscientização de cada um”, disse Joaquim Brechó, titular da Setram.









1. Av. Pref. Ivo Mário Isaac Pires, 466 (Estr. de Caucaia) (sentido Raposo/Caucaia)2. Av. Pref. Ivo Mário Isaac Pires (Estr. de Caucaia), 1695 (ambos os sentidos)3. Av. Pref. Ivo Mário Isaac Pires (Estr. de Caucaia), 2395 (ambos os sentidos)4. Av. Pref. Ivo Mário Isaac Pires (Estr. de Caucaia), 6547 (ambos os sentidos)5. Av. Pref. Ivo Mário Isaac Pires (Estr. de Caucaia), 7239 (sentido Caucaia)6. Av. Pref. Ivo Mário Isaac Pires (Estr. de Caucaia), 7551 (ambos os sentidos)7. Av. Pref. Ivo Mário Isaac Pires (Estr. de Caucaia), 8657 (ambos os sentidos)8. Estr. do Embu, 939 (sentido Embu e sentido Raposo)9. Av. Prof. Joaquim Barreto, 470(sentido Atalaia e sentido centro)10. Av. Prof. Joaquim Barreto, 1620 (sentido Atalaia e sentido centro)11. Av. Roque Celestino Pires, 744 (sentido centro/Caucaia e Caucaia/centro)12. Av. Antônio Mathias de Camargo, próx. 503 (sentido centro/bairro e bairro/centro)13. Estr. do Embu, próx. 311 (sentido Raposo/bairro)14. Estr. do Embu, próx. 385 (sentido bairro/Raposo)15. Av. Prof. Joaquim Barreto, próx. 508 (sentido bairro/Raposo e Raposo/bairro)16. Av. Prof. Joaquim Barreto, próx. 1458 (sentido bairro/Raposo e Raposo/bairro)17. Estr. do Embu, próx. 311 (sentido Raposo/bairro)18. Estr. do Embu, próx. 385 (sentido bairro/Raposo)19. Av. Antônio Mathias de Camargo, próx. 280 (sentido centro/bairro)20. Av. Ovídio Antônio Passos, próx. 110 (sentido centro/Raposo)21. Rua Eng. Leon Psanquevich, próx. 57 (sentido Raposo/Centro)22. Rua Benedito Lemos Leite x Av. Ovídio Antônio Passos (sentido centro/Raposo)23. Rua Guido Fecchio x Av. Antônio Mathias de Camargo (sentido bairro/centro)24. Av. Antônio Mathias de Camargo x rua Guido Fecchio (sentido bairro/centro)25. Estr. Velha de Cotia, 692 (sentido Raposo/bairro)26. Estr. Velha de Sorocaba, 1789 (sentido Raposo/bairro)27. Rua Esmeralda, próx. 214 (sentido centro/bairro)