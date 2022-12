Morador de Cotia, Big Mike é campeão do Duelo Nacional de MCs em BH | Neto Rossi

Com o título, Bigão é considerado um dos melhores MCs da história das batalhas, com vários títulos conquistados em sua trajetória; competição aconteceu na noite deste sábado (3); veja

Big Mike. Foto: Cadu Passos / Divulgação





Morador de Cotia, Big Mike (Luís Henrique Natalino), de 23 anos, foi o grande vencedor do Duelo de MCs Nacional. A final da maior competição de freestyle do Brasil foi realizada neste sábado (3), no Viaduto Santa Tereza, no Centro de Belo Horizonte.





Com o título, Bigão, como é chamado, é considerado um dos melhores MCs da história das batalhas, com vários títulos conquistados em sua trajetória [VEJA ABAIXO].





Para conquistar o topo do pódio, ele enfrentou cinco batalhas. O último duelo da noite foi com outro MC de São Paulo, Youngui.





Bigão ganhou prêmio de R$ 20 mil em dinheiro e R$ 40 mil para investir no lançamento de um álbum.





Ao todo, 32 artistas de todo o país participaram da final, que durou mais de oito horas. Foi a primeira edição do nacional que todos os estados foram representados.





Completando 10 anos em 2022, o Duelo Nacional é organizado pela Família de Rua em parceria com organizações locais em todas as regiões do Brasil.





Big Mike e Youngui. Foto: Cadu Passos / Divulgação













Trajetória de Big Mike nas batalhas:





Bicampeão Paulista (2018/2022)





Campeão da Batalha da Aldeia por 5 anos





Campeão da Etapa FMS Salvador





Campeão Regional 2022





Campeão do Mar de Monstros 2021





Campeão di Duelo Nacional de MCs 2022