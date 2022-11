Projeto oferece aulas de boxe gratuitas para crianças em Cotia | Neto Rossi

Aulas do Projeto Resiliência, com a professora Amanda Lima, iniciaram nesta semana; veja como realizar a inscrição

Professora Amanda Lima, 28, com sua primeira turma de alunos. Foto: Reprodução / Rede social





A professora Amanda Lima, 28, iniciou, nesta semana, o projeto social 'Resiliência', com aulas de boxe gratuitas para crianças de 7 a 10 e de 11 a 15 anos.





As aulas, que por enquanto serão somente às segundas-feiras, acontecem na quadra do Jardim Arco-íris, em Cotia.





Os treinos serão nos períodos da manhã e da tarde. Das 8h às 9h, Amanda treinará as crianças de 7 a 10 anos e das 9h às 10h as crianças de 11 a 15; das 14h às 15h, o treino será para a turma mais nova e, das 15h às 16h, para o grupo da segunda faixa etária.





no local ou diretamente AQUI. As inscrições podem ser feitas





O projeto é independente e conta com o apoio da chapa 2, que foi eleita para assumir a Sociedade Amigos de Bairro (SAB) do Jardim Arco-íris a partir de 2023.





SOBRE AMANDA





Amanda Lima, que mora no Jardim Arco-íris, iniciou no mundo da luta em 2017, frequentando aulas comerciais de Muay Thai. Três anos depois, deu inicio as aulas personalizadas (personal fight).





Foi em 2021 que Amanda despertou a vontade de lutar boxe, treinando assiduamente com Thomas Cabrera, treinador cubano que a envolveu no mundo do boxe.





"O treinador [Thomas) quem me colocou nos ringues, passando o conhecimento que ele tem e me colocando em organizações de eventos de boxe, sendo um deles o Cuba Fight, evento de boxe profissional", explica.





Amanda chegou a fazer dois sparrings (lutas) e participou da Forja de Campeões, o evento mais tradicional do boxe amador na qual foi medalhista, ficando em segundo lugar.





Hoje, Amanda é da equipe 1980 BOXE, cujo fundador Marcos Rodrigues é o seu treinador e responsável por sua preparação para luta.