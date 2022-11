IBGE disponibiliza mais 400 vagas para recenseador em Cotia e região

Veja como realizar as inscrições

Foto: Divulgação / IBGE





O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) segue com o Censo 2022 e disponibiliza mais 400 vagas para o cargo de recenseador nos municípios de Cotia, Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra.





As inscrições são gratuitas, e podem ser feitas nos seguintes endereços:





- Rua Jorge Caixe, 306 – Pro Cotia – Posto de Coleta do IBGE – Jardim Nomura – Cotia – SP (08h30 às 12h00 e13h00 às 16h30);





- Rua Jurandir Cabelho, 452, Pq jacarandá - Taboão da Serra - SP (08h30 às 12h00 e13h00 às 16h30);





- Avenida Quinze de Novembro, 1030 - Centro, INSS (Posto do IBGE), Itapecerica da Serra - SP (08h30 às 12h00);





- Largo 21 de Abril - Centro de Apoio ao Turista - Posto do IBGE - Centro - Embu das Artes - SP (08h30 às 12h00 e 13h00 às 16h30).





Como participar do processo?





Para participar do processo, é necessário ser maior de 18 anos, ter ensino fundamental completo, disponibilidade para aprender a usar o DMC (dispositivo móvel de coleta) e cumprir carga horária mínima de 25 horas semanais.





No dia da seleção, a equipe do IBGE explicará aos interessados mais detalhes sobre o trabalho, além de ministrar um treinamento. Ao término do processo de capacitação, os candidatos irão realizar uma prova, de caráter eliminatório, que servirá como critério de desempate para escolha do local de trabalho e preenchimento das vagas.





Como o recenseador é remunerado?





O trabalho do recenseador não demanda uma jornada diária fixa e é remunerado de acordo com a produtividade do representante, ficando a critério dele definir o horário de trabalho. O IBGE recomenda 25 horas semanais, no mínimo, considerando-se o melhor momento para fazer contato com os moradores. Para calcular o valor da remuneração, basta fazer a simulação na calculadora no site da instituição: https://censo2022.ibge.gov.br/trabalhe-no-censo/estimativa-de-remuneracao.html





Qual a utilidade do Censo realizado pelo IBGE?





Além de contabilizar a população brasileira, os números do Censo também fornecem informações sobre frequência à escola, renda, taxa de ocupação, cobertura de coleta de lixo, saneamento, energia pública e acesso à internet. Todos esses dados são de crucial importância para que o governo e entidades do terceiro setor possam elaborar políticas públicas. Além disso, as referências disponibilizadas pela pesquisa do IBGE também são utilizadas em trabalhos acadêmicos e para a organização de planos estratégicos em empresas privadas.





Recenseamento em São Paulo





Até o dia 15/11, apenas 58% dos setores censitários do estado de São Paulo foram completamente recenseados. Em Itapecerica da serra, 31.8% dos setores foram recenseados, e em Taboão da Serra, 42.1% do trabalho foi concluído. Assim sendo, a contratação de novos representantes é de fundamental importância para que o estudo demográfico seja concluído no prazo adequado.