Vídeo mostra médico de Cotia realizando parto dentro de canoa no interior do AM

Confira o relato do médico e as imagens que registraram o momento em que a mulher indígena dá à luz ao seu bebê

Thiago Camargo atende na Policlínica do Portão. Foto: Reprodução / Redes sociais





Um vídeo publicado nas redes sociais [VEJA NO FINAL DA MATÉRIA] mostra o médico Thiago Camargo realizando um parto de emergência dentro de uma canoa na cidade de Benjamin Constant, interior do Amazonas, a 1.119 km de Manaus. A mãe é uma indígena da tribo Ticuna, o mais numeroso povo indígena na Amazônia brasileira.





Por coincidência, Thiago é ginecologista e especialista em saúde da mulher. Ele atende na Policlínica do Portão, em Cotia. Ele estava na região amazônica a trabalho, segundo informou ao jornal Cotia Agora.





“Estava na região amazônica, chegando na cidade de Benjamin Constant (AM) a trabalho, quando fui informado por uma funcionária que estavam pedindo auxílio para uma gestante em trabalho de parto numa canoa ao lado do barco em que cheguei. Achei até que fosse brincadeira, já que minha especialidade, além de medicina legal e perícias médicas, é ginecologia e obstetrícia”, disse.





Ainda ao jornal, Thiago relatou que, rapidamente, providenciou luvas e se direcionou à embarcação, passando a fazer uma rápida entrevista com a gestante sobre o histórico obstétrico, enquanto tentava se acomodar para auxiliar no parto.





“As contrações aumentaram e, apesar de ela não entender tão bem o português, conseguimos uma boa interação e, após cerca de 15 a 20 minutos, o bebê do sexo masculino nasceu saudável, chorando logo em seguida.”





Ainda de acordo com o médico, após o parto, os profissionais do SAMU chegaram e auxiliaram no clampeamento do cordão umbilical e na retirada da placenta, encaminhando mãe e bebê até a maternidade local para os cuidados hospitalares. “Após passar as informações ao médico plantonista, retornei ao PrevBarco. No dia seguinte combinamos uma visita ao hospital, onde mãe e bebê estavam bem”, concluiu.





VEJA ABAIXO O VÍDEO DO MOMENTO DO PARTO: