Moradores relatam tiroteio em bairro de Cotia na noite desta sexta-feira (4)

Um vídeo enviado para a reportagem mostra diversas viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM) cercando uma das ruas do bairro; veja

Foto enviada ao Cotia e Cia pelas redes sociais





Moradores do bairro Mirante da Mata, em Cotia, relataram que ouviram, na noite desta sexta-feira (4), barulho de tiros e perseguição policial no bairro.





Um vídeo enviado para a reportagem [veja no final da matéria] mostra viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM) e mais um veículo parado com as portas abertas na rua Mirante da Barra.





Um morador do bairro relatou que ouviu uma sequência de tiros e que chegou a desconfiar que eram fogos de artifício. “No começo, desconfiamos que eram fogos de artifício, mas bem suspeito mesmo por conta de ter sido por volta de 15 rajadas. Momentos depois, encheu de viaturas da GCM, e helicópteros sobrevoando a área.”





Uma outra moradora disse que os agentes da GCM informaram que se tratava de uma perseguição a um carro roubado e que eles vinham no encalço desde a Raposo Tavares.





Cotia e Cia está apurando as informações desta ocorrência com a Secretaria de Segurança Pública de Cotia. Assim que tivermos retorno, atualizaremos essa reportagem.

