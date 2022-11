Vereadores de Cotia que apoiaram Bolsonaro criticam manifestações nas estradas

Os três parlamentares que fizeram uso da tribuna na sessão de hoje defenderam a democracia e o resultado das urnas no dia 30 de outubro; veja o que disse cada um

Imagem do primeiro dia de protesto na Raposo Tavares





Três vereadores de Cotia que declararam apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas urnas no dia 30 de outubro, criticaram as manifestações nas estradas realizadas por grupos bolsonaristas contrários ao resultado do 2º turno.





Edson Silva (Republicanos), Paulinho Lenha (MDB) e Professor Osmar (Podemos) usaram a tribuna na sessão da Câmara Municipal desta sexta-feira (4) para comentar sobre os protestos e também para defender a democracia.





Veja o que disse cada parlamentar:





Edson Silva

Não votei e não votaria no PT, porque não acredito na política do PT. Mas nós temos que torcer. Se a grande maioria da população o escolheu, a democracia tem que ser respeitada. Nós temos que torcer para um Brasil melhor [...] não tem que ir pra rua fazer protesto, manifestação. O protesto tem que ser na urna. Depois que a onça está morta, não adianta mais espernear. O presidente foi eleito. Os que votaram contrário a ele, tem que respeitar o voto da maioria





Vereador Edson Silva





Paulinho Lenha

Eu também sou contra fechamento de rodovia. Eu tenho caminhão, também mexo com transportes, me ligaram para levar os caminhões e eu não fui, pois sou contrário a isso





Vereador Paulinho Lenha





Professor Osmar

As manifestações pacíficas são bem-vindas. Todo mundo tem direito de questionar quando não concorda com alguma coisa. Esse processo eleitoral levantou bastante suspeita. Um processo que teve bastante intervenção por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Não foi igualitário para os dois candidatos. Mas a urna é soberana. O resultado está aí. Lula foi eleito legitimamente pelas urnas e é o novo presidente do Brasil





Vereador Professor Osmar