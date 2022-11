Fuga na Raposo, troca de tiros e prisão: os detalhes da ocorrência no Mirante da Mata

Apuração da reportagem junto a GCM traz detalhes da ocorrência de ontem a noite no bairro; confira

Viatura da GCM perfurada com dois tiros. Foto: Reprodução





Na noite desta sexta-feira (4), moradores do bairro Mirante da Mata, em Cotia, se assustaram ao ouvir disparos de armas de fogo, barulho de helicóptero e perseguição policial.





[VEJA AQUI] mostrava viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM) e mais um veículo parado com as portas abertas na rua Mirante da Barra. Um vídeo enviado para a reportagem na noite de ontemmostrava viaturas dae mais um veículo parado com as portas abertas na rua Mirante da Barra.





Um morador do bairro relatou que ouviu uma sequência de tiros e que chegou a desconfiar que eram fogos de artifício. “No começo, desconfiamos que eram fogos de artifício, mas bem suspeito mesmo por conta de ter sido por volta de 15 rajadas. Momentos depois, encheu de viaturas da GCM, e helicópteros sobrevoando a área”, disse.





Uma outra moradora disse que os agentes da GCM estavam em uma perseguição a um carro roubado e que eles vinham no encalço desde a Raposo Tavares.





DETALHES DA OCORRÊNCIA





A reportagem do Cotia e Cia apurou as informações da ocorrência junto à corporação na manhã deste sábado (5). Segundo a GCM, por volta das 20h45 de ontem, ao ser realizado o patrulhamento de rotina na escola municipal do bairro Jardim Elias, a guarnição notou um veículo Fiat Uno de cor prata fazendo determinada manobra como se fosse estacionar em uma garagem.





Todavia, sem que nenhum ocupante descesse, fez uma manobra para se retirar, fato que chamou a atenção da GCM, que optou em realizar a abordagem.





Ligados os sinais sonoros e giroflex da viatura, os suspeitos fugiram sentido Raposo Tavares e entraram no bairro Mirante da Mata. Segundo a GCM, eles se dirigiram até a rua Mirante da Lua, onde dois dos suspeitos desceram trocando tiros com os guardas, que revidaram.





A dupla fugiu por um trecho de mata. Os agentes solicitaram reforço de outras viaturas da GCM e também do helicóptero Águia, da Polícia Militar. Forma feitas buscas pelo matagal, mas sem êxito.





O terceiro suspeito, de acordo com os guardas, estava no interior do veículo e relatou que ele era roubado. Segundo os agentes, ele ainda tentou subornar a equipe com uma quantia em dinheiro pela sua liberdade.





Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e corrupção ativa. O veículo, fruto de roubo, foi entregue a vítima. O crime foi registrado na Delegacia de Cotia.