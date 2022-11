PM resgata idoso de 78 anos desaparecido em região de mata em Ibiúna

Para realizar o resgate, os policiais tiveram que andar a pé por cerca de 1 km carregando o idoso.





A Polícia Militar encontrou, nesta quinta-feira, 3, um idoso de 78 anos que estava desaparecido. O homem foi resgatado por policiais em uma região de mata na cidade de Ibiúna, interior de São Paulo.

Os policiais militares do 40º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionados, via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), logo após uma pessoa passar pelo local e relatar ter visto um veículo abandonado e uma pessoa caída ao lado.

Era um local de difícil acesso, numa área de brejo, em meio à mata, só acessível depois de uma caminhada de 1 km para prestar socorro. Com alívio, os policiais encontraram o idoso vivo, mas já bastante debilidade, com dores na região abdominal. Ele estava caído com suas pernas entrelaçadas na vegetação, molhado e tremia devido à baixa temperatura da região.

A equipe removeu e transportou o homem com cuidado, por cerca de 1 km até a viatura. Em seguida, ele foi levado ao Hospital de Ibiúna, onde foi atendido e posteriormente reencontrou seus familiares.