Bandidos usam fuzil de brinquedo e roubam loja de games no centro de Caucaia do Alto

Eles roubaram R$ 80 e um Playstation; veja todos os detalhes do crime

Foto: Divulgação / GCM de Cotia





Três bandidos armados com armas de brinquedo – uma pistola e um fuzil – roubaram uma loja de games no centro de Caucaia do Alto no final da tarde desse sábado (5). Eles levaram um Playstation, um controle remoto com bluetooth e mais R$80,00. Dois acabaram sendo presos em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM). O terceiro não foi localizado até o momento.





A GCM explicou que estava em patrulhamento pela região quando algumas pessoas informaram os agentes que três indivíduos tinham acabado de roubar uma loja de games.





O primeiro criminoso foi localizado perto do local do crime, caminhando pela rua. Com ele, nada foi encontrado, porém, o Playstation estava abandonado em uma calçada próxima a abordagem.





Outra viatura da guarda localizou o segundo criminoso também próximo ao estabelecimento comercial. Ele dispensou uma bolsa com o fuzil de brinquedo. A GCM deu voz de prisão e ambos foram levados para a Delegacia de Caucaia do Alto. O dinheiro e o controle não foram encontrados.





De acordo com o gerente da loja, dois homens entraram no estabelecimento perguntando sobre conserto de celular e jogo de videogame original. Ao realizar o atendimento, um deles sacou um fuzil de brinquedo de dentro da bolsa anunciando o assalto.





Ainda segundo a vítima, enquanto era rendido, um terceiro criminoso entrou na loja e foi direto para o caixa. Ele pediu para colocar o videogame dentro de uma sacola. Neste instante, o proprietário do estabelecimento, que estava no escritório, percebeu que a loja estava sendo assaltada e acionou o alarme. Os três saíram correndo do local.





O Playstation foi recuperado, mas estava danificado. Na delegacia, a vítima reconheceu os criminosos e ainda disse que o terceiro, que ainda não foi localizado, era cliente da loja.





O crime foi registrado como roubo a estabelecimento comercial na Delegacia de Caucaia do Alto.