De Cotia, Big Mike vence Batalha de MCs de SP e disputará competição nacional | Neto Rossi

“Ser campeão de uma competição assim, que envolve tantos MCs, é gratificante demais pra mim”; veja o vídeo do final da batalha em que Big Mike se consagrou bicampeão

MC Big Mike. Foto: Reprodução / Redes sociais





Morador de Cotia, Big Mike (Luís Henrique Natalino) venceu, neste domingo (6), o Circuito Paulista de Batalha de MCs (CPBMC) conquistando, desta forma, o bicampeonato na competição estadual. A final aconteceu entre ele e o MC Yougui, no LayBack Park, em Pinheiros (SP).





“Foi a realização novamente de um sonho. Fui bicampeão estadual de SP. Foi muito difícil. Ser campeão de uma competição assim, que envolve tantos MCs, é gratificante demais pra mim. Foi sensacional participar do estadual e me tornar campeão 4 anos depois do meu último título”, disse Big em vídeos publicados nos stories do Instagram.













Com a vitória, o artista cotiano garantiu uma vaga para disputar o Duelo de MCs Nacional, que acontece nos dias 3 e 4 de dezembro, em Belo Horizonte (MG). Serão 32 participantes na competição que reúne os melhores MCs de cada estado brasileiro. Este ano, o Duelo Nacional completa dez anos.





Vou continuar no mesmo empenho, na mesa meta, ver o que eu posso melhorar para chegar bem na disputa do nacional com MCs de alto nível [...] estou calmo, tranquilo e animado. Vou continuar colando nas batalhas na semana e dar o meu melhor pra chegar lá [no Nacional]





Veja abaixo a final em que Big Mike se consagra campeão do Circuito Paulista de Batalha de MCs (CPBMC)