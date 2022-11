Time sub-17 de Cotia fica em 3º lugar na Taça São Paulo 2022

Partida aconteceu neste domingo (6), no Centro Esportivo Edson Arantes do Nascimento – Pelezão, Altos da Lapa, na capital paulista

Equipe sub-17 de futebol de campo de Cotia. Foto: Divulgação





O time de futebol de campo do sub-17 de Cotia conquistou o 3º lugar na Taça São Paulo 2022, depois de vencer a equipe Penharol. A partida aconteceu neste domingo (6), no Centro Esportivo Edson Arantes do Nascimento – Pelezão, Altos da Lapa, na capital paulista.





A competição foi realizada pela Federação Alternativa de Desporto do Estado de São Paulo (F.A.D.). As partidas começaram no dia 20 de agosto com encerramento no último domingo.





Ao todo, a Taça São Paulo contou com 92 equipes inscritas. A equipe sub-17 treina periodicamente no Complexo Esportivo do Atalaia, sob o comando dos professores Chiquinho, Alcides e Luiz Carlos.