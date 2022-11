Cotia concorre em 3 categorias no prêmio ‘Top Destinos Turísticos’; veja como votar

A cidade concorre nas categorias ‘Turismo Religioso’, ‘Turismo Gastronômico’ e ‘Turismo Rural’

Templo Zu Lai, em Cotia. Foto: Reprodução





Pelo segundo ano consecutivo, Cotia concorre ao prêmio ‘Top Destinos Turísticos’, evento que reconhece os municípios que se destacaram no ano em ações relacionadas ao turismo no estado de São Paulo.





A premiação chegou à quarta edição e é realizada pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB) e do SKAL Internacional São Paulo.





AQUI, validar o acesso por meio do link social (perfil do Facebook) ou e-mail (Gmail), acessar as categorias e escolher a cidade. Qualquer pessoa pode votar, basta acessarvalidar o acesso por meio do link social (perfil do Facebook) ou e-mail (Gmail), acessar as categorias e escolher a cidade.





Cotia concorre nas categorias: Turismo Religioso, Turismo Gastronômico e Turismo Rural. Cada perfil poderá registrar apenas um voto por categoria. O prazo de votação é até 20 de novembro.





Os municípios serão eleitos por votação popular e júri técnico. Os vencedores serão premiados com o título “Município TOP Destinos Turísticos 2022” em evento que acontecerá no dia 7 de dezembro, no Memorial da América Latina.