Após reclamação de moradores, recapeamento em estrada de Cotia é retomado

Serviços fazem parte do programa Asfalto Novo, da Prefeitura de Cotia; veja

Foto enviada ao Cotia e Cia pelo morador Anderson Fernandes





Os serviços de implantação de guias e sarjetas, além do recapeamento da Estrada Manoel Lages do Chão, em Cotia, foram retomados pela Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana. O trabalho faz parte do programa ‘Asfalto Novo’, da Prefeitura de Cotia.





Há duas semanas, moradores da região enviaram imagens e relatos ao Cotia e Cia das obras paralisadas em alguns trechos da via. Na ocasião, a Secretaria de Obras informou que tinha sido realizada a fresagem (remoção do antigo pavimento) e que, terminada esta etapa do projeto, "será feita a aplicação da nova camada de massa asfáltica".





“O serviço é realizado por trecho. Ao terminar um, outro se inicia. Em cada etapa, um tipo diferente de serviço é realizado, conforme a situação do trecho”, explicou a pasta, na época.





Hoje, com os trabalhos retomados, a Secretaria garantiu que os serviços devem ser concluídos nas próximas semanas, mas a programação estará sujeita à chuva, “já que as condições climáticas interferem na execução deste tipo de trabalho”.